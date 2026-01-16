Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından düzenlenen 32. Bilim Olimpiyatları ikinci aşama sınav sonuçları açıklandı.

Çorum Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi Ahmet Said Satıcı da bilgisayar alanında altın madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

BİLSEM’in başarılı öğrencisi Ahmet Said Satıcı’yı ağırlayarak elde edilen başarının gurur verici olduğunu söyleyen İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrenci ile danışman öğretmeni Mehmet Fidan’a teşekkür etti. Ziyarette Çağlar tarafından başarılı öğrenci ile öğretmenine çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca başarılarının artarak devamı dilendi.

Muhabir: Haber Merkezi