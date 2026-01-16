Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun tüm oda üyelerini yarın yapılacak genel kurula davet etti.

Necmettin Uzun odanın olağan genel kurulunun yarın 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da Gülüm Düğün Salonu'nda gerçekleştirileceğini bildirdi.

Uzun, oda üyelerini tek tek gezerek genel kurul davetiyelerini dağıtmayı da sürdürüyor. Bin 700 üyesine seslenen Uzun, Genel Kurulun tüm oda üyesi esnafa şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, herkesi kongreye katılmaya davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi