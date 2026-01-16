Yoğun kar örtüsü ve soğuk havaya rağmen başarıyla tamamlanan etkinlikte, katılımcılar hem doğada hayatta kalma becerilerini geliştirdi hem de takım çalışmasının önemini birebir tecrübe etti. Tamamen doğal malzemeler kullanılarak yapılan iglo, kış dağcılığı ve doğa sporlarına olan ilgiyi bir kez daha gözler önüne serdi.

Artı Doğa Kulübü yetkilileri, etkinliğin amacının doğa sevgisini yaygınlaştırmak, kış şartlarında güvenli hareket etme bilincini artırmak ve Çorum’un doğal güzelliklerini tanıtmak olduğunu ifade etti. Kulüp, ilerleyen dönemlerde de benzer doğa ve macera etkinliklerine devam edeceklerini belirtti.

Köse Dağı’nda gerçekleştirilen bu özel faaliyet, hem katılımcılardan hem de doğaseverlerden büyük ilgi gördü.