TBBM Genel Kurulunda trafik kanunu teklifinin görüşmeleri sırasında söz alan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Milletvekili Çorumlu Mehmet Aşıla, Trafik Cezalarının hazine için ciddi gelir kaynağına dönüştüğünü ve yeni trafik kanunu teklifinin sosyal adalet ilkesini zedelediğini belirtti.

Türkiye’nin altın bir ticaret kuşağında yer aldığını vurgulayan Aşıla, ulaşımın komşu coğrafyaları içine alan stratejik bir bütünlükle yapılması gerektiğini dile getirdi.

Trafikte cezaların artırılarak açıkların kapanmayacağının altını çizen Aşıla, ekonomide artık devrim yapmanın zamanı geldiğini savundu. Ekonomi devriminin vergilerle, cezalarla, borçlarla değil, zam yapılmadan, milletin sırtına yeni yükler bindirmeden ekonominin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi.

Vergi adaleti olmadan sosyal huzurun da olmayacağını açıklayan Aşıla, servetin vergilendirilmesini israf yerine üretimin desteklenmesi gerektiğini aktararak, devletin gözünü alın terine değil, haksız servete dikmesi gerektiğini ve adaletin yolunun da buradan geçtiğini ifade etti.

