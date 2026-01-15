2026 yılının ilk maaş gününde Memur-Sen ve bağlı sendikalar, Ankara başta olmak üzere Türkiye genelindeki 81 ilde eş zamanlı basın açıklamaları yaparak kamuoyuna seslendi. Çorum’daki açıklamada konuşan Memur-Sen Temsilcisi Okumuş, kamuda yaşanan gelir adaletsizliğinin çalışanlar arasında huzursuzluğa yol açtığını ifade etti.

Fatih Okumuş, kamu çalışanlarının taleplerini şu başlıklar altında sıraladı: “Kamuda ücret reformu yapılması, kayıpları telafi edecek ve emekli maaşlarına da yansıyacak seyyanen zam verilmesi, 4688 sayılı Sendikalar Kanunu’nun evrensel normlara uygun hale getirilmesi, Gelir Vergisi’nin yüzde 15’e sabitlenmesi, 3600 ek göstergenin hayata geçirilmesi ve teknik, akademik ile idari personelin haklı beklentilerinin karşılanması. Ayrıca Yardımcı Hizmetler Sınıfı çalışanlarının Genel İdare Hizmetleri Sınıfı’na dahil edilmesi”

Yapılacak bu düzenlemelerin kamu çalışanları arasında adalet duygusunu güçlendireceğini söyleyerek “Memur bu ülkenin yükü değil, gücüdür” diyen Memur-Sen İl Temsilcisi Okumuş, memurun mutsuz olduğu bir ülkede toplumsal huzurun sağlanamayacağını ifade etti.

Fatih Okumuş, haklar teslim edilinceye ve adalet sağlanıncaya kadar Memur-Sen’in mücadelesinin kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi