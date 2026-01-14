Eğitim-Sen binası önünde toplanan KESK üyeleri, “Geçinemiyoruz, yoksulluğa, sefalete teslim olmayacağız” yazılı pankart açarak Kadeş Barış Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş ve basın açıklaması sırasında “Savaşa değil emekçiye bütçe”, “Zam, zulüm, işkence; işte AKP” ve “Genel grev, genel direniş” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını KESK Çorum Şubeler Platformu adına Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma okudu. Sırma, ülkede insanca yaşam için yeterli kaynağın bulunduğunu belirterek, “Bu ülkenin işçisine, asgari ücretlisine, emeklisine ve kamu emekçisine insanca yaşam koşulları sunacak kaynak vardır. Ancak bu kaynaklar çalışanlara değil, bir avuç sermaye çevresine faiz, teşvik ve hazine garantisi olarak aktarılmaktadır” dedi.



Maaş artışlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığını ifade eden Sırma, TÜİK verilerine dikkat çekerek Türkiye’nin enflasyon sıralamasında dünyada üst sıralarda yer aldığını, buna rağmen kamu emekçilerinin maaşlarının enflasyonun çok altında artırıldığını söyledi. Sırma, “2026’ya ortalama yüzde 12,5 zamla girdik. Ancak ulaşımdan kiraya, sağlıktan gıdaya her kalemde yapılan zamlar maaş artışlarımızın katbekat üzerinde” diye konuştu.

Kiraların yüzde 35 oranında arttığını hatırlatan Sırma, kamu emekçilerinin ve emeklilerin açlık ve yoksulluk sınırı arasında sıkıştığını belirtti. “Bugün en düşük memur emeklisi maaşı tarihte ilk kez açlık sınırının altına düştü” diyen Sırma, geçmiş yıllarla karşılaştırmalı verilerle alım gücündeki büyük düşüşe dikkat çekti.



Bütçe harcamalarını da eleştiren Sırma, toplanan vergilerin önemli bir kısmının faiz ödemelerine, teşviklere ve savunma harcamalarına ayrıldığını, yoksullukla mücadele, istihdam ve sosyal politikalara ise çok sınırlı pay bırakıldığını söyledi.

KESK’in taleplerini sıralayan Sırma, Ocak ayından itibaren maaşlara ek yüzde 20 artış yapılmasını, seyyanen ödeneğin taban maaşlara yansıtılmasını, 3600 ek göstergenin tüm kamu emekçilerine verilmesini, mülakatın kaldırılmasını ve grevli toplu sözleşme hakkının önündeki yasal engellerin kaldırılmasını istedi.