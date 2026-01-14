CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen Köyler arası dostluk, kardeşlik futbol turnuvasına katılan sporcuların bilgi ve izinleri dışında AK Parti’ye üye yapıldığını söyledi.

Turnuvaya 48 takım ve her takımda 15 kişi olmak üzere 720 sporcunun katıldığını hatırlatan Solmaz, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı’nın 27 Nisan 2025 tarihinde İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne atandığını belirterek “Bu atama tesadüf müdür? Yoksa biraz sonra açıklayacağım olayların bir alt yapısı veya diyeti midir?” diye sordu.

ÇORUM CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA SESLENDİ

Solmaz, turnuva sırasında öğrendikleri bilgiye göre turnuvaya kayıt yaptıran birçok sporcunun kendi bilgileri ve imzaları olmaksızın AK Parti’ye üye yapıldığını savunan Solmaz, “Bu durum Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereği bilgilerin kişilerin rızası olmaksızın resmi veya özel kurumlarla paylaşılması yasağı yani kanuna muhalefet suçu teşkil ettiği açıktır. Ayrıca siyasi partiler kanunu gereği üye yazımlarıyla ilgili madde gereğince evrakta sahtecilik suçu oluştuğu sabittir. Buradan Çorum Cumhuriyet Başsavcılığımıza sesleniyorum. Geçtiğimiz haftalarda bir esnafımız yaşadığı geçim sıkıntısıyla emekli maaşlarıyla ilgili sosyal medya üzerinden bir video çekmek suretiyle paylaşım yapmasını resen soruşturma açmak suretiyle işlem yaparken yukarıda bahsettiğim resmi suçları işleyen kuruluşlarla ilgili herhangi bir işlem yapıp yapmayacağınızı merak ediyorum.

AKP 5 Ocak 2026 tarihinde övünerek yaptığı açıklamada üye sayısını 93989’a çıkardığını beyan etmektedir.” dedi.

“SAHTEKARLIKTA BİRİNCİ PARTİSİNİZ”

Solmaz, açıklamasının devamında tüm Çorumlu hemşehrilerilerine şöyle seslendi: “Lütfen E-devletinizden iradeniz dışında herhangi bir partiye üye olup olmadığınızı kontrol edin. Hatta tavsiyem üzerinize kayıtlı araç, mal varlığı gibi kayıtlarınızı da kontrol edin.

Çünkü bir sabah uyandığınızda haberiniz olmadan AKP’ye üye olduğunuzu, bilginiz dışında hakkınızda başka işlemler yapıldığına şahit olma riskinizi hatırlatmakta fayda görüyorum.

Bir sözüm de açıkladığı üye sayısıyla övünen AKP yönetimine.

Bu üyelerin sayısının ne şekilde arttığı, iktidar olanaklarının ne şekilde su istimalle kullanıldığı ortamda kendinizi başarılı, milleti de kandırdığınızla övünebilirsiniz.

Şu konuda ben de kabul ediyorum ki Çorum’un birinci partisiyiz diyorsunuz evet gördüğümüz üzere sadece sahtekarlıkta birinci parti oldunuz.

Biz her zaman olduğu gibi bugün de açlık sınırının altında yaşamaya mahkum ettiğiniz emeklimizin, asgari ücretlimizin ve her sektörde sorun yaşattığınız halkımızın yanında olmaya, onların menfaatlerini korumaya ve mücadelelerini vermeye, sesleri olmaya devam edeceğiz.”