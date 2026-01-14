Kulüp öğretmeni Hacer Katırcı’nın öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında okul içerisinde kurulan Güven Manavı’nda herhangi bir görevli yer almadı. Öğrenciler, almak istedikleri ürünleri kendileri seçerek ücretlerini belirlenen kutuya bıraktı.

Projeye öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, uygulama süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Okul Müdürü Gülüstan Kocabaş, projeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, çocuklara duyulan güvenin davranışlara olumlu yansıdığını vurgulayarak, “Öğrencilerimizin kendilerine duyulan güvene layık davrandıklarını görmek bizleri son derece mutlu etti. Bu proje sayesinde öğrencilerimiz dürüstlük, sorumluluk ve kul hakkı gibi temel değerleri yaşayarak öğrenme fırsatı buldu.” dedi.

Akademik başarının yanı sıra değerlerine sahip çıkan bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kocabaş, değer temelli çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de sürdürüleceğini kaydetti.