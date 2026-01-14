Çorum L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu personelleri, Çorum'un Oğuzlar ilçesinde yaşayan SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz için kermes düzenliyor.

Adliye'de 15 Ocak Perşembe günü 08.30 - 16.00 saatlerinde düzenlenecek kermeste elde edilecek tüm gelir Mustafa Baran'ın tedavi valiliği onaylı kampanya hesabına aktarılacak.

Mustafa Baran'a destek olmak isteyen tüm Çorumlular kermese davetli.

Tüm Çorum halkını ve duyarlı vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet eden Karakiraz ailesinin Valilik onaylı kampanya hesap bilgileri şunlar:

TL IBAN: TR42 0001 0090 1087 1741 6050 01

EUR IBAN: TR85 0001 0090 1087 1741 6050 03

USD IBAN: TR15 0001 0090 1087 1741 6050 02

Alıcı Adı: Mustafa Baran Karakiraz

Açıklama: sma Mustafa Baran

Banka: Ziraat Bankası

Öte yandan iletişim için 0530 251 43 19 numaralı telefondan bilgi alınabileceği de belirtildi.