İl Trafik Komisyonu’nun aldığı karara göre, araçlara Gazi Caddesi’nde 10 dakikalık geçici park süresi tanınıyor. Bu sürede de, dörtlü flaşörlerin açık tutulması zorunluluğu bulunuyor. Ama gelin görün ki, caddeye sabah park edilip akşam alınan araçlar var. Hatta 1 hafta boyunca yerinden kımıldamayan araçlar görülüyor. Park yasağı uygulaması, ciddi bir denetim yapılmadığı için işlemiyor. Kısa süreli park imkânı, kural tanımaz sürücüler tarafından istismar ediliyor.

Yıllardır çözülemeyen bu sorun esnafı canından bezdirmiş durumda. Park yasağına uyulmadığından dert yanan cadde esnafı, müşterilerinin 5-10 dakikalık işlerini caddede park yeri bulamadıkları için çözemediklerini ve en büyük sıkıntılarının müşteri sirkülasyonu olmaması olduğunu dile getirdi.

Cadde esnafından Serkan Topaloğlu, “Cadde üzerinde otopark süresinin 20 dakikayı geçmemesini istiyoruz. Park sorunu müşteri kaybettiriyor bizlere. Sadece biz değil İnönü Caddesi de muzdarip durumda. Bu sorunu Belediye Başkanımız Halil İbrahim Aşgın’a ilettik, bizlere yardımcı olmasını istiyoruz. Amasya ilinde olduğu gibi süreli park kuralının uygulanmasını istiyoruz. Mobese üzerinden izlenerek o süreyi aşan sürücülere gerekli cezaların uygulanmasını talep ediyoruz. Yıllardır aynı sorunu yaşıyoruz ancak çözüm yok! Artık çözüm istiyoruz.” dedi.

Aracını satmak isteyen bazı vatandaşların aracının üzerine satılık yazısı ilanı asarak bir hafta boyunca caddeden aracını almadığını ve park işgali yaptığını bildiren Topaloğlu, şunları söyledi: “Bizlerin müşteri kaybetmemesi için çözüm istiyoruz. Çorum’un her sorunu çözülüyor ama bu caddedeki otopark sorunu bir türlü çözülemiyor.”

Esnaflardan Murat Bozgül ise “Bizim isteğimiz Gazi ve İnönü caddelerinde park yasağı değil, kısa süreli park kararının uygulanabilmesi. Vatandaşların aracını 20 dakika park edip işini halledip yoluna devam etmesi talebimiz. Dükkanımızın önünden 1 hafta hareket etmeyen araçları biliyoruz. Memur arkadaşlar sabah saatlerinde araçlarını caddeye çekiyor akşam mesai bitimine kadar kalıyor araçları. Sirkülasyon olsun istiyoruz. Belediye Başkanımızdan talebimiz bu.” diye konuştu.