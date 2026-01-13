Çorum–Osmancık kara yolu üzerindeki Kırkdilim Tüneli’nin açılışına ilişkin soruyu değerlendiren Vali Çalgan, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti.

Vali Çalgan, tünelin açılışının artık eli kulağında olduğunu ifade ederek, “Ana imalatlar tamamlandı. Şu anda sahada yalnızca uyarı ve ikaz sistemlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor. Hız sınırı ve sürücü bilgilendirmesine ilişkin elektronik tabelaların testleri yapılıyor, bu sistemler de hazır durumda.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının programına işaret eden Çalgan, tünelin bakanlığın takvimi doğrultusunda en kısa sürede trafiğe açılmasının planlandığını kaydederek, “Program çerçevesinde en kısa zamanda hizmete açılacaktır.” ifadelerini kullandı.