Asayiş Değerlendirme Toplantısı’nda gazetecilerin sorularını cevaplayan Vali Çalgan, İkinci Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ile ilgili yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Çalgan, İkinci OSB için toplam 2 bin 640 dekarlık alanın tahsis edildiğini, güvenlik bantları ve yeşil alanların çıkarılmasının ardından yaklaşık 2 bin 400 dekarlık bölümün tahsise hazır hale geldiğini belirtti.

Bu alanla ilgili imar planlarının hazırlanacağını ifade eden Çalgan, planların yasal süreç gereği bir ay süreyle askıda kalacağını söyledi. Askı sürecinin tamamlanmasının ardından başvuruların değerlendirileceğini aktaran Çalgan, alanın en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak, istihdamı ve ihracatı en fazla artıracak firmalara tahsis yapılacağını vurguladı.

Şu ana kadar 8 başvuru bulunduğunu dile getiren Çalgan, bunlardan 2’sinin büyük ölçekli firmalarının yanı sıra daha küçük ölçekli taleplerin de yer aldığını kaydetti.

İmar planlarının askı süresinin sona ermesinin ardından Organize Sanayi Bölgesi yönetiminin toplanarak tahsislerle ilgili nihai kararı vereceğini belirtti.