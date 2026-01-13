Çorum Valisi Ali Çalgan, 2025 yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı’nda, il genelinde terörle mücadeleden trafik denetimlerine kadar birçok alanda yürütülen güvenlik faaliyetlerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı.

Çalgan, 2025 yılında kişilere ve malvarlığına karşı işlenen suçlarda önemli oranlarda azalma sağlandığını belirtti.

Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında 2025 yılı boyunca terör örgütlerine yönelik toplam 25 operasyon düzenlendiğini bildiren Çalgan, FETÖ/PDY’ye yönelik 8 operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 7’sinin, DEAŞ’a yönelik 13 operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 11’inin, DHKP/C, MLKP ve diğer örgütlere yönelik 4 operasyonda ise 1 kişinin tutuklandığını kaydetti.

2024 ve 2025 yılı verilerinin karşılaştırıldığını belirten Çalgan, kişilere karşı işlenen suçlarda dikkat çekici düşüşler yaşandığını ifade ederek, suçların aydınlatma oranının yüzde 97 olarak gerçekleştiğini, kasten öldürme olay sayısının ise 17 olduğunu bildirdi.

Malvarlığına karşı işlenen suçlarda da önemli bir gerileme sağlandığını vurgulayan Çalgan, 2025 yılında toplam olay sayısının 2.371’e düştüğünü açıkladı.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2025 yılı içerisinde toplam 1.776 olayda işlem yapıldığını belirten Çalgan, 256 kişinin tutuklandığını operasyonlarda 1 milyon 46 bin adet sentetik ecza, 130 kilogramdan fazla skunk, 445 bin kök haşhaş ve binlerce gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini ifade etti.

Çalgan, siber devriye faaliyetlerinde toplam 3.059 kişi veya hesap hakkında işlem yapıldığını açıklayan, çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 11 operasyonda 1 kişinin tutuklandığını kaydetti.

2025 yılında trafik birimlerince 1 milyon 646 bin aracın denetlendiğini belirten Çalgan, kaza yerinde hayatını kaybedenlerin sayısında yüzde 44 azalma yaşandığını söyleyerek kontrollerin arttırıldığını kaydetti.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 49 operasyon yapıldığını belirten Çalgan, 123 düzensiz göçmenin tespit edilerek geri gönderme merkezlerine teslim edildiğini ifade etti. Çorum’da geçici koruma altındaki Suriyeli sayısının 3 bin olduğu bildirildi.

Çorum’da Emniyet ve Jandarma teşkilatlarına toplam 130 yeni hizmet aracının kazandırıldığını belirten Çalgan, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti.

Toplantının sonunda kolluk kuvvetlerine teşekkür eden Vali Çalgan, 2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, yeni yılın Çorum ve Türkiye için sağlık, huzur ve güven getirmesini temenni etti.

Toplantıya İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz’da katıldı.