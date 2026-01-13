AK Parti Merkez İlçe Başkanı, Mali Müşavir Mustafa Alagöz’ün yeni Yönetim Kurulu listesi Genel Merkez tarafından onaylandı.

Başkan Mustafa Alagöz konuya ilişkin açıklamasında, AK Parti Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulu’nun, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş’ün ve Teşkilat Başkan Yardımcısı, Batı Karadeniz Bölge Koordinatörü Mücahit Yılmaz ve İl Koordinatörü Ozan Gülaçtı' nın onaylarıyla oluşturulduğunu belirterek, “Bu süreçte; Çorum AK Parti Milletvekillerimize, İl Başkanımıza, Belediye Başkanımıza ve yönetim kurulumuzun şekillenmesine katkı sunan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.” dedi.

Yönetim kurulu oluşturulurken, Genel Merkez’in belirlediği %30 kadın, %30 genç ve %30 üniversite mezunu kotasının titizlikle uygulandığını belirten Alagöz, güçlü, kapsayıcı ve dinamik bir yapı ortaya konulduğunu söyledi.

Mustafa Alagöz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Önceki Yönetim Kurulumuzda birlikte görev yaptığımız yol ve dava arkadaşlarıma katkılarından dolayı teşekkür ediyorum.

Yeni yönetim kurulumuzun; ülkemize, şehrimize, partimize ve teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, birlik ve beraberlik içinde Çorum’umuza hizmet etmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum.”

AK Parti Çorum Merkez İlçe Yönetim Kurulu asil listesi şöyle:

Mustafa Alagöz, Abdullah Yalçın, Ahmet Özkader, Ahmet Hallı, Ali Erdeşir, Azmi Pektaş, Aysel Güngör, Buğrahan Kaynak, Burak Kaçar, Cafer Erkoç, Ceyhan Boz Asral, Esma Ökmen, Fatma Paşaoğlu, İlkan Ak, İsmail Tekçam, Meftun Koldaş, Mehmet Tepe, Muhammed Özenç, Muhammed Özkese, Muharrem Eker, Murat Altınörs, Mustafa Yiğiter, Neslihan Yenihan, Raife Baltalı, Remzi Taha Kadiroğlu, Sevgi Bilgen, Serhat Yaman, Şenay Sarıtaş, Zehra Sırımsı, Zerrin Yalçın.