Çorum Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanlığı görevine seçilen Gazi Demir ve yeni oda yönetimi mazbatasını alarak önceki dönem Oda Başkanı Aşkın Çağlayan'dan görevi teslim aldı.

Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda Çırağan Düğün Salonu’nda düzenlenen olağan genel kurulda Aşkın Çağlayan, Bülent Başaran ve Gazi Demir yarışmıştı. Gazi Demir aldığı 271 oy ile oda başkanlığı görevine seçilmişti.

Gazi Demir başkanlığındaki Oda Yönetim Kurulu’na ise Mahsur Güllü, Mehmet Özdemir, Servet Dadaş, Fethiye Kaya ve Mustafa Martı, Denetim Kurulu ise Sevda Süer, Fadime Demirtaş ve Faezeh Demir’den oluşmuştu.

Gazi Demir ve yönetimi ilk olarak Seçim Kurulu’ndan mazbatalarını aldı. Daha sonra ise görevi Aşkın Çağlayan’dan devralarak ÇESOB Başkanı Recep Gür’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Gazi Demir ve ekibini kutlayan Recep Gür nazik ziyaretleri için teşekkür ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi