Demokrat Parti Çorum İl Başkanı Ahmet Damar, emekli aylıklarında yaşanan ciddi gelir kaybına ilişkin yazılı bir basın açıklaması yaptı. Damar, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş tarafından, emeklilerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafi edilmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kanun teklifi sunulduğunu belirtti.

Açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsayan teklifin; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yıl başında açıkladığı enflasyon tahmini ile yıl sonunda gerçekleşen TÜFE arasındaki farkın yüzde 50’sinin emekli maaşlarına yansıtılmasını öngördüğü ifade edildi.

Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar, yüksek enflasyonun sabit gelirli emekliler üzerinde ciddi bir yıkım yarattığını belirterek, barınma, gıda, ulaşım ve sağlık giderlerindeki artışlar karşısında mevcut zam sistemlerinin emeklileri koruyamadığını söyledi.

Merkez Bankası enflasyon tahminlerinin kamu politikalarında referans alındığını hatırlatan Damar, yıl içinde yaşanan ekonomik sapmaların emeklilerin alım gücünü fiilen ortadan kaldırdığını dile getirdi.

“EMEKLİLER GEÇİM MÜCADELESİ VERİYOR”

Damar, 2002 yılından sonra emekli maaşlarının alım gücünün ciddi biçimde düştüğünü savunarak, Çorum şartlarında dahi 20 bin lira maaş alan bir emeklinin geçinmekte zorlandığını ifade etti. Pazar ve çarşı ziyaretlerinde halkın ve emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların açıkça görüldüğünü belirten Damar, iktidarın halktan koptuğunu ileri sürdü.

Demokrat Parti İl Başkanı Ahmet Damar açıklamasını, emeklilerin, memurların, esnafın ve öğrencilerin haklarını savunmaya devam edeceklerini belirterek tamamladı. Damar, Demokrat Parti’nin bugüne kadar yaptıklarının, bundan sonra atılacak adımların teminatı olduğunu ifade etti.

