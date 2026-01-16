Toplantıda, Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından 2025 yılı faaliyetleri ve hedef gerçekleşmeleri hakkında bir sunum yapıldı. Sunuma göre 2025 yılı içerisinde 3.410 iş yeri ziyareti gerçekleştirildi. Bu ziyaretler sonucunda 10.288 özel sektör açık iş ilanı alındı ve bu ilanlar aracılığıyla 6.691 kişi istihdama kazandırıldı.

İŞKUR tarafından yürütülen aktif iş gücü programları kapsamında ise; İşbaşı Eğitim Programları ile 269 kişi, Toplum Yararına Programlar ile 765 kişi ve İş Gücü Uyum Programı ile 1.969 kişi istihdam edildi.

Ayrıca, genç istihdamını artırmayı hedefleyen “Genç İstihdam Hamlesi – GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı)” Projesi hakkında kurul üyelerine bilgilendirme yapıldı. Beş temel programdan oluşan GÜÇ Projesi’nin; gençlerin üretim süreçlerine katılımını artırmak, mesleki becerilerini geliştirmek ve iş gücü piyasasına daha donanımlı bireyler olarak hazırlamak amacıyla tasarlandığı belirtildi.

Eğitimden istihdama, stajdan ilk işe, meslek lisesinden üniversiteye kadar gençlerin yaşamının her aşamasına dokunan bütüncül bir yönlendirme ve gelişim çerçevesi sunan proje kapsamında, üç yıl için genç istihdamına yönelik 445,1 milyar TL bütçe ayrıldığı belirtildi. Bu süreçte; staj desteğiyle 800 bin öğrenciye, geleceğin meslekleri kapsamında 750 bin gence, NİUP kapsamında 450 bin NEET gence, İşe İlk Adım Projesi ile 750 bin gence ve İŞKUR Gençlik Programı aracılığıyla 1 milyon öğrenciye ulaşılması ve bu kişilerin istihdama kazandırılmasının hedeflendiği ifade edildi.

Toplantıda yapılan bilgilendirme sunumlarının ardından İŞKUR 2026 Yılı Eğitim Planı taslağı onaylanırken, 2026 yılı İşbaşı Eğitim Programlarının açılmasına ve programların hafta sonu ve mesai saatleri dışında da uygulanabilmesine karar verildi. Ayrıca işverenlere yönelik teşviklerin tanıtımı için iş birliği yapılacak kurumlar belirlendi. 2026-2027 dönemi İİMEK Yürütme Kuruluna üye verecek kurumlar ile 2026 yılı İİMEK Denetim Kuruluna üye verecek kurumlar belirlendi.

Vali Ali Çalgan toplantı sonrası yaptığı konuşmada, “Genç İstihdam Hamlesi – GÜÇ (Gençliğin Üretim Çağı)” vizyonunun Türkiye’nin kalkınma hedefleri açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Vali Çalgan, GÜÇ Projesi kapsamında uygulanacak staj, mesleki eğitim, işbaşı deneyimi ve uyum programlarının; gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine, mesleki becerilerini geliştirmelerine ve iş gücü piyasasına güçlü bir başlangıç yapmalarına imkân sağlayacağını ifade etti. Bu bağlamda, GÜÇ Projesinin uygulama usul ve esasları hakkında işverenlere yönelik bilgilendirme toplantılarının ivedilikle yapılması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Toplantıda alınan kararların, Çorum için hayırlı olmasını dileyen Vali Çalgan, 2025 yılının ilimiz açısından başarılı geçtiğini belirterek, 2026 yılında da aynı kararlılıkla çalışmaların sürdürüleceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Haber Merkezi