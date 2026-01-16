Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14 Ocak 2026 tarihinde Samsun’da düzenlenen 2026 2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması Karadeniz Bölge Finallerinde Çorum önemli bir başarıya imza attı. Karadeniz Bölgesi’nden 30 okulun katıldığı organizasyonda Hitit Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, üstün performans sergileyerek bölge birincisi oldu.

Elde edilen bu gurur verici başarının ardından yarışmada dereceye giren öğrenciler; Okul Müdürü Özcan Sökmen, Müdür Yardımcısı Orhan Avcı ve Meslek Dersi Öğretmeni Ülkü Menşure Solak eşliğinde Çorum İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrencileri ve emeği geçen yönetici ile öğretmenleri tebrik ederek, elde edilen başarının Çorum adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Çağlar, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR