Eğitim-İş Çorum Şubesi Yönetim Kurulu, yetkili sendikanın kendi attığı imzalara karşı başlattığı eylem sürecini “ironi” olarak değerlendirdi.

Eğitim-İş Yönetimi, “Yıllardır memuru enflasyona ezdiren, yüzdelik zamlara “tarihi kazanım” diyerek imza atan ve her toplu sözleşme sonrası konfederasyon binasında kutlama yapanların bugün “reform” istemesi, bir sendikal mücadele değil, açık bir itirafname ve akıl tutulmasıdır” ifadesini kullandı

MASADA "EVET", SAHADA "REFORM" DİYENLERİN TİYATROSU ÜZERİNE

Eğitim-İş Yönetim Kurulu, “kendi attığı imzadan utananların, memurun geleceği için söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır” diyerek, bir sendikanın, ortağı olduğu kararları yine kendisinin protesto etmesinin hak arama değil, ‘gaz alma’ operasyon olduğunun altını çizdi.

Eğitim-İş Çorum Şube Yönetiminin basın açıklaması şu şekilde:

“Kamuoyu bilmelidir ki; bugün "Ücret Reformu İstiyoruz" sloganıyla meydanlara dökülen yapı, bu ülkenin sokaktaki herhangi bir sivil toplum kuruluşu değil, yıllardır toplu sözleşme masasında imza yetkisine sahip olan "yetkili" sendikadır.

Yıllardır memuru enflasyona ezdiren, yüzdelik zamlara "tarihi kazanım" diyerek imza atan ve her toplu sözleşme sonrası konfederasyon binasında kutlama yapanların bugün "reform" istemesi, bir sendikal mücadele değil, açık bir itirafname ve akıl tutulmasıdır.

Masada memuru unutanlar, sahada rol çalamaz! Madem bir "reform" gerekiyordu, geçtiğimiz aylarda kapalı kapılar ardında yapılan Toplu Sözleşme masasında neden sustunuz?

Yetkili sendika, reformun istendiği makam değil, reformu masada dayatan ve alan makam olmalıdır. Bugün meydanlara çıkmanız, yetkinizi kullanamadığınızın ve masada havlu attığınızın tescilidir.”

“BU BİR HAK ARAMA DEĞİL,

‘GAZ ALMA’ OPERASYONUDUR”

“Mutfaktaki yangın memurun canını yakarken, tabanından kopan ve eriyen bu yapının tek amacı; "Bakın biz de eylem yapıyoruz" diyerek kamu çalışanlarının öfkesini dindirmektir. Ancak bilinmelidir ki memur; masada imza atıp, sahada slogan atan bu "Paradoksal Sendikacılık" modelini artık çözmüştür.”

“REFORMU KİMDEN İSTİYORSUNUZ?”

“Bir sendika düşünün ki; ortağı olduğu kararları yine kendisi protesto ediyor. Eğer bu ülkede bir "ücret reformu" yapılacaksa, bu ancak masada teslimiyetçi bir tavır sergileyenlerin değil, memurun gerçek hakkını her platformda eğilip bükülmeden savunanların eliyle olacaktır.

Kendi attığı imzadan utananların, memurun geleceği için söyleyecek tek bir sözü kalmamıştır. Sahnedeki oyun bitti, perdeler kapandı. Memur artık "mış gibi yapanları" değil, hakkını masada söke söke alanları bekliyor!”

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ