TKDK İl Koordinatörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2025'te 3 süt üretim tesisi ile tavuk çiftliği modernizasyonu, et işleme tesisi, tıbbi ve aromatik bitki işleme tesisi ve 12 tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği için makine ekipman alımına ilişkin 105 milyon lira yatırım bütçeli 18 projeye 58 milyon 500 bin lira hibe ödemesi yapıldığı belirtildi.

TKDK'nin Çorum'daki yatırım tutarının 2 milyar 600 milyon liraya ulaştığı vurgulanan açıklamada, “İlk hibe ödemesi yaptığı 2013 yılından günümüze kadar geçen süreçte IPARD I, IPARD II ve IPARD III dönemlerinde yatırım tutarı 2,6 milyar liraya ulaşan 1263 projeye 1 milyar 350 milyon lira hibe ödenmiş, 2 binin üzerinde insanımıza istihdam sağlanmıştır. Yapım işleri desteği kapsamında hayvancılık yatırımlarında ahır, sağımhane, yem deposu, makine parkı, kümes, ağıl gibi yapılara, diğer yatırımlarda ise tesis için gerekli tüm bina ve müştemilatlarına destek verilmiştir." ifadesine yer verildi.

TKDK olarak Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni IPARD I ve II programlarının başarıyla tamamlandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Uygulaması devam eden IPARD III döneminde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarımı ve kırsalı desteklemeye devam edeceğiz. 2026 yılında da TKDK Başkanlığı tarafından yıl içerisinde açılacak proje çağrılarına yönelik yatırımcılarımızın yanında olmaya, onlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Yatırım yapmak isteyen tüm vatandaşlarımızın il koordinatörlüğümüzle irtibat kurmaları, en doğru bilgiyi yetkililerden ve uzman personelden almaları menfaatlerine olacaktır.”

Muhabir: Anadolu Ajansı