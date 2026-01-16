Vali Ali Çalgan, 2025 yılında Çorum’a 28 milyar 938 milyon TL ödenek geldiğini belirtirken, 2025 yılı nakdi gerçekleşme oranının yüzde 96 olduğunu söyledi.

Çorum’da 2025 yılı yatırımları ve 2026 yılında Çorum’da gerçekleştirilecek projelerin değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Ali Çalgan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Çalgan, kamu kurumlarının 2025 yılında Çorum'da toplam 124 milyar 387 milyon lira bütçeli 409 yatırım projesinin bulunduğunu söyledi. 2025 yılında Çorum’a 28 milyar 938 milyon TL ödenek geldiğini aktaran Vali Çalgan, 2025 yılı nakdi gerçekleşme oranının yüzde 96 olduğunu söyledi.

Çalgan, 2025 yılının kamu yatırımları harcama oranları açısından önceki dönem ve yıllara göre oldukça yüksek gerçekleştiğini kaydetti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR