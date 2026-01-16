Karayolları Bölge Müdürü Yardımcısı Fatih Başpınar, 2018'de yaklaşık 675 milyon liralık yatırımla inşa edilen Kırkdilim tünellerinin inşaatının tamamlandığını bildirdi.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Başpınar, Çorum-Osmancık kara yolundaki 3 tünelin toplam uzunluğunun 4 bin 99 metre olduğunu belirterek, “Tünelimizde inşaat imalatları, bağlantı yollarının asfaltları da dahil olmak üzere tamamlandı. Elektromekanik sistemlerinde devam ediyor. Aydınlatma, havalandırma, yangın ve buz önleme sistemlerinin montajları da büyük oranda tamamlandı. Sistemin entegrasyonunu ve güvenli geçişi sağlayacak uygulamalar test ediliyor” dedi.

Muhabir: Haber Merkezi