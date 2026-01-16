Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, bu yıl tercih maratonunu yüzde 100 dolulukla tamamladıklarını belirterek, uluslararası öğrenciler hariç yerleşen öğrenci sayısının 4 binin üzerine çıktığını söyledi.

Geçen hafta, Umut Radyo’da Meltem Danışman Çınar ile Mehmet Yolyapar'ın hazırlayıp sundukları “Çorum Güncesi” programına katılan Rektör Öztürk, 19.216 öğrenciden 5.300’ünün Çorumlu, uluslararası öğrenci sayısının ise 1.127 olduğunu bildirdi.

Fen Edebiyat Fakültesi’nin kapatılıp İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi’nin kurulduğunu, Mühendislik Fakültesi’nin adının ise Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak değiştirildiğini anlatan Prof. Öztürk, bu fakülteye “Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri” ile “Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi” bölümlerini kazandırdıklarını ifade etti.

Ayrıca yapay zekâ zeka alanında Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda İmalat Yürütme Sistemleri Operatörlüğü Programı’nın açıldığını ve bu programların % 100 dolduğunu belirten Prof.Dr. Ali Osman Öztürk, daha sonra şu bilgileri verdi:

“Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki yelpazemizi genişletmeyi hedefliyoruz. Günümüzün gerekliliklerine uygun ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarını bünyemize katmayı önemsiyoruz.Bu noktada lisansüstü eğitime de ayrıca bir önem veriyoruz. En son 6 tezli yüksek lisans ve 3 doktora programını daha bünyemize kattık. Yüksek lisans program sayısı 69’a, doktora program sayısı ise 22’ye ulaştı.”

“Çorum’da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 6.092 kapasiteli 8 yurt bulunuyor. Bu noktada konaklama sorunu yaşamayan bir şehiriz.

Tabii, şu anki fiziki yapılanmamız ve öncelikli eksikliklerimizi giderdikten sonra Kampüs içerisinde bir öğrenci yurdu olması da Hitit Üniversitesi’ne ayrı bir güzellik katacaktır diye düşünüyorum.”