KESK’in önceki gün Çorum’da düzenlediği “Geçinemiyoruz” eyleminde, ortada bir soğan ve “Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana” yazısı vardı. Ve dün bunu haberimize başlık yapmıştık.

Bir okurumuzun Yunus Emre İşmerkezi önündeki çöp kokteyneri önünde çektiği bu fotoğraf da, ister istemez yukarıdaki başlığımızı oluşturdu.

Bir kadınımız, çöpe atılmış gıda maddelerinin içinden “yenilebilir” olanlarını ayırmaya çalışıyor. Belki kendi yiyeceğini çıkaracak, belki de çocuğuna, torununa götürecek…

Yunus Emre demiş ya: “Bir garip ölmüş diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip bencileyin.”