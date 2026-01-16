Kısa adı ORKASİFED olan Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu’nun düzenlediği “2026 Vizyon Belgesi-Yeni Nesil Kalkınma: İnsan Rekabet ve Gelecek” konulu etkinlik, yarın saat 10.15’te Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Salonu’nda başlayacak.

ORKASİFED Başkanı Semrin Kaleli, OKA desteğiyle hayata geçirdikleri MentörX Connect projesini kamuoyu ile paylaşacaklarını belirterek, kalkınmayı yalnızca ekonomik göstergelerle değil, insan kaynağı, rekabet gücü ve işbirliği kültürü üzerinden ele aldıklarını söyledi.