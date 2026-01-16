Türk PDR Derneği Çorum İl Temsilcisi Banu Özdil Yücel ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’ı ziyaret etti.

Ziyarette; ilimizde yürütülen psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri, okullarda öğrencilere yönelik psikososyal destek çalışmaları ile kurumsal iş birliği olanakları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Müdürü Cemil Çağlar, rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetlerinin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimindeki önemine vurgu yaptı.