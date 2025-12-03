Emekli eğitimcilerin hem gününü kutlayan hem de mesleğe katkıları için teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Çağlar programda yaptığı konuşmasında, öğretmenlerin günümüzdeki önemine vurgu yaparak, “Emekleriniz asla unutulmayacak. Gelecek nesillerin yetişmesinde gösterdiğiniz fedakarlıklar için minnettarız, bugün, burada siz değerli emekli öğretmenlerimiz ile olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Emekli öğretmenler de böyle anlamlı bir etkinlikte kendilerini unutmayan Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR