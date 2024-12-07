Ömer Karakuş Kuruyemiş sahibi Ömer Karakuş, Erdem Okumuş ve Serkan Kadayıfçı'nın kayınpederi, emekli öğretmen Ahmet ve Mehmet Büyükçene'nin kardeşi Mustafa Büyükçene, tedavi gördüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde vefat etti.

Merhumun cenazesi Pazar günü Akşemseddin Cami'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi