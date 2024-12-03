Dodurga İlçesi’nin sevilen simalarından Ahmet Bolat’ın oğlu, Enes Bolat, geçirdiği kalp ameliyatı sonucu yaşamını yitirdi.

Genç adamın vefatı, başta ailesi olmak üzere Dodurga ilçesinde büyük bir üzüntü yarattı.

Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya da Enes Bolat’ın vefatından duyduğu üzüntüyü dile getiren bir paylaşımda bulundu. Başkan Çetinkaya, “Aldığımız acı bir haberle derin bir üzüntü içerisindeyiz. genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli hemşehrimiz Enes Bolat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.