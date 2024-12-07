Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Veysel Dinler’in moderatörlüğünde Evrensel Gazetesi Yazarı Bülent Falakaoğlu ve Doç. Dr. Yusuf Muratoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı panelde hükümetin açıkladığı “orta vadeli program” temel amaçlar, makroekonomik hedefler ve politikalar açısından ele alındı.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde ilk konuşmayı yapan Falakaoğlu, iktidarın ekonomide bir başarı hikâyesi yazma iddiasında bulunduğunu belirterek, vaat edilenlerle hayatın gerçeğine yansıyanların aynı olmadığını söyledi.

İktidar mensuplarının sürekli ‘enflasyonu yeneceğiz’ dediğini, ‘enflasyon yenilsin de ücretler artmasın’ diyen çalışanların da bulunduğunu kaydeden Falakaoğlu, emekçilerin gelirlerinin bastırıldığı, alım gücünün düştüğü bir sürecin içerisinden geçildiğini dile getirdi.

Enflasyonun resmi rakamlara göre yüzde 47 olduğunu, oysa çalışanların maaşlarına yapılacak zammın ise yüzde 25 olarak telaffuz edildiğini söyleyen Falakaoğlu, “Yani kısaca emekçilere ‘bedel ödemeye devam edin’ diyorlar. Aslında ekonomi büyüyor ama gelir eşit dağıtılmıyor. İktidar, ‘sizden daha çok vergi toplayacağım’ diyor. Oysa zenginden vergi almak için herhangi bir yasası yok” dedi.



OVP, GENÇLİĞİ, DOĞAYI VE EMEĞİ TALAN EDECEK

Orta vadeli program ile birlikte çalışanlara esnek çalışmanın dayatılacağını kaydeden Falakaoğlu, “Kıdem tazminatının ortadan kaldırılması hedefleniyor. İş hayatını işçi aleyhine esnetmek istiyorlar. Kısaca emekçilerin kazanılmış tüm haklarını yok etmek istiyorlar” şeklinde konuştu.

OVP ile birlikte çocuk işçiliğinin önünün açılacağını söyleyen Falakaoğlu, “Gençlerin nitelikli iş sahibi olmaları adına haftanın 5 günü asgari ücretin 3’de birine çalışan 900 bin genç var. OVP reform programında bunun 1.5 milyona çıkarılması hedefleniyor” dedi.

“BÖLGESEL EŞİTSİZLİK VE YOKSULLUK HİKÂYESİ”

İktidara yakın basın kuruluşlarının ‘sanayide devrim’ başlığıyla duyurduğu sanayi kuruluşlarının Anadolu’yu taşınması sürecine de değinen Falakaoğlu,, “Burada ucuz emek var. Buradan kalkınma değil, bölgesel eşitsizlik ve yoksulluk hikâyesi çıkar” dedi.

Orta vadeli program ile birlikte ‘yeşil dönüşüm’ konusunun gündeme geldiğini, oysa burada Türkiye’nin doğasının talan edildiğini anlatan Falakaoğlu, “Direk bir yağma var” ifadesini kullandı.

Falakaoğlu, gençlerin sosyal medya yoluyla, mafyayla veya sanal kumarla zenginleşmenin yolunu tuttuğu bir sürecin içinden geçildiğini kaydederek, tüm bu yıkıma karşı Türkiye işçi sınıfının ve emek ve demokrasi güçlerinin karşı bir hamle yapması gerektiğini dile getirdi.

“GELECEKTE BİZİ GÜVENCESİZ ESNEK ÇALIŞMA BEKLİYOR”

Falakaoğlu’nun ardından orta vadeli programı istatistiklerle açıklayan Doç. Dr. Yusuf Muratoğlu ise, “Gelecekte bizi güvencesiz esnek çalışma, sefalet içinde bir yaşam tarzı bekliyor” dedi.

Önceki dönemlere açıklanan ÖVP ile yeni açıklanan ÖVP arasında ciddi farklar bulunduğunu anlatan Muratoğlu, ekonomik göstergelerde büyük sapmaların yaşandığını, bunun da istihdama olumsuz yönde etkisinin olacağını dile getirdi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel ve çok sayıda yurttaşın katıldığı panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.