İl Başkanı Erkan Yıldız, düzenlediği basın toplantısında Dervişoğlu’nun 15 Aralık Pazar günü Çorumlularla buluşacağını açıkladı.

Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile iktidara yürüme kararı aldıklarını ve ülkenin ve milletin sorunlarını tek dile getirenin Genel Başkanları Dervişoğlu olduğunu söyleyen Erkan Yıldız, “15 Aralık günü Sayın Genel Başkanımız Müsavat Dervişoğlu Çorumlu hemşerilerimiz ile buluşmak üzere Çorum’a gelecektir. Çırağan Düğün Salonu’nda saat 18.30’daki buluşmaya tüm Çorumlu hemşehrilerimizi ve İYİ Parti’ye gönül vermiş herkesi davet ediyorum” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ