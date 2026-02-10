Ziyaret kapsamında Çorum İl Başkanı Sezai Uysal, Devlet Memurları Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmede; Çorum’da yürütülecek sendikal faaliyetler, teşkilatlanma süreci ve sağlık emekçilerinin karşı karşıya kaldığı sorunlar ele alındı.

Birlik ve dayanışma vurgusuyla tamamlanan ziyaret kapsamında Genç Sağlık Sendikası Çorum İl Teşkilatı da oluşturuldu. Yapılan görevlendirmelerle Berkant Dülger, Mustafa Demirci ve Efekan Öztürk İl Başkan Yardımcılığı görevlerine getirildi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çorum İl Başkanı Sezai Uysal,

“Genç Sağlık Sendikası Çorum İl Teşkilatı olarak sağlık emekçilerinin hak ve emek mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.