Çorum'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın cemevi yapma projesi yılın son meclisinde yenidem gündeme geldi. CHP’nin Cemevi projesinin iptali talebi reddedildi.

Hatırlanacağı üzerine Ekim ayı meclis toplantısında Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nın Çorum'da cemevi yapmak için belediyeden yer istemesi tartışmalara neden olmuştu. Öte yandan Bahçelievler Mahallesinde beş parselin cemevi için tahsis edilmesi teklifine CHP'li meclis üyeleri karşı çıkarken; AKP, MHP ve YRP'li meclis üyelerinin oylarıyla teklif kabul edilmişti.

Konuyla ilgili konuşan CHP'li Meclis üyesi avukat Doğan Öksüz, Çorum’un hassas bir yer olduğunu projenin bazı yaraların yeniden açılmasına sebebiyet verebileceğini savundu.

Projenin mahalleler arasında mezhep yaftalamasına yol açacağını dile getiren Öksüz, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu proje birilerine alan açacak; fırsat tanıyacaktı. Ve üzülerek ifade ediyorum ki o alan kullanılmaya başlandı.

Bazı sosyal medya paylaşımlarından görüyoruz ki sizin oylarınızla açtığınız alandan içeriye girmeye başladılar. Savcılığa şikayet ettiğimiz bu küfür içerikli ifadeler adli kontrol şartıyla salını veriliyor. Gördükleri muamele de bu olduğu sürece daha da dozu artacak. Biz de buradan yine onay çıkarsa dozu mecbur arttıracağız. İtiraz ve isyanımızı daha görünür hale getireceğiz.”

AK Parti Grupbaşkanvekili Elvan Zorlu’ya da Cemevi maddesinde çekimser kalmasını rica eden Öksüz şöyle devam etti: “Yazılanlar çocuklarımızın canına/iffetine yönelik. İtirazlar muhtemelen reddedilecek yine ama en azından size yakışır şekilde bireysel bir tavır koyun lütfen.

“BU DURUMU BÜROKRATİK BİR ALANA SIKIŞTIRMAYALIM”

Çocukluğunuz için, anne-babanız için, yaşadığınız yer için, anılarınız için, mahalleniz için, eski komşularınız için, dostlarınız için kısacası yaşadığınız ömür için en azından çekimser kalın. Kalın ki bu paylaşımı yapan üretim hatası birliğimizi, dirliğimizi bozamayacağını anlasın. Halil İbrahim başkanım, sizden de ricam. Gelin bu değişikliği iptal edelim. İlgili bakanlık kuruluşu ve mahalle halkı ile istişarelerde bulunalım. Yeniden gözden geçirme fırsatı verelim. Bu durumu “ne yapalım talep yukarıdan geldi şeklinde” bürokratik bir alana sıkıştırmayalım.”

CHP grubunun projenin iptaline yönelik talebi oy çokluğuyla reddedildi.