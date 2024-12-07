Çorum’da bir tane cemevinin olduğunu, burada zaman zaman cenaze sahiplerinin sıkıntılar yaşadığını ifade eden Elvan Zorlu, 1980 yılında yaşanılan olaylara da göndermede bulundu.

Zorlu, “Cemevi konusunda meclisimize sosyal medyada yer alan bir yorum dağıtıldı. Bunları burada konuşmak istemiyorum. Ancak devlet yapmadığı zaman “yapmadı” sözcüğü ortaya çıkıyor. Yaptığı zaman da böyle dananın altında buzağı aranıyor. Ben de aleviyim. 1980 olaylarında evimiz-ocağımız yandı. Yiyecek ekmeğe muhtaç olduk. O günleri de gördük. Ama biz bunları geride bıraktık. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz, ayrımcılığı lanetliyoruz. Şu güzel ortamları germemize gerek yok. Evet, hali hazırda bir tane cemevimiz var. Orada bazen cenaze olduğunda, mevlit olduğunda, kırkı-yedisi olduğunda oradan ne otobüs geçebiliyor ne bir araç geçebiliyor. Bazen üst üste gelebiliyor. İnsanlar orada mevlit yapacak ama o gün “dolu” deniliyor. Ertesi günlere atılabiliyor. Ne olur yani bir tane değil 5 tane olsun. Bugün “x” dede vardır yarın başka bir isim olur. Öbürü gider ismi değişir Hasan, Hüseyin Cemevi olur. Bir tane değil 5 tane de yapılsa insanların hoşuna gider. Buradaki ayrıntıyı anlayamıyorum” dedi.

Editör: Haber Merkezi