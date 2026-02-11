Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan atama kararlarıyla kabinede değişikliğe gidildi.

Karara göre, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek, görevden ayrılan Yılmaz Tunç’un yerine atandı. İçişleri Bakanlığına ise görevden af talebi kabul edilen Ali Yerlikaya’nın yerine Mustafa Çiftçi getirildi.

Atamalar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yürürlüğe girdi.

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 1970 yılında Konya’nın Çumra ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunu olan Çiftçi, çeşitli il ve ilçelerde kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ile TBMM’de çeşitli görevlerde bulunan Çiftçi, daha önce Çorum ve Erzurum valiliklerinde görev aldı.

Muhabir: Haber Merkezi