Semt pazarlarını ziyaret ederek partinin broşürlerini dağıtan, esnaf ve vatandaşlarla dertleşen CHP’li yöneticilerin yeni ziyaret merkezi Cuma Pazarı oldu.

Beraberinde CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç ve İl-İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Cuma Pazarında esnafın sorun ve taleplerini dinleyen, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet eden CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, CHP’nin ekonomiye, üretime, istihdama yönelik projeleri hakkında da bilgi vererek, asgari ücretin en az 30 bin TL olmasını istediklerini kaydetti.

Solmaz, “Emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye, memura bütçe istiyoruz. Asgari ücret en az 30 bin TL olmalı. 30’un altında biz yokuz. Emekli maaşları da en az asgari ücret kadar olmalı, hatta üzerinde olmalı” dedi.

Ne üreticinin, ne de tüketicinin durumdan memnun olmadığını sözlerine ekleyen Solmaz, “Toplumun tüm kesimleri sıkıntılı. Vatandaşımız geçinemiyor. İktidar partisi ülkeyi yönetemiyor. Tek çare erken seçim” ifadesini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ