Çorum’un Osmancık ilçesi Koyunbaba Mahallesi sakinlerinden, emekli öğretmen Mustafa Pilavcı yaşamını yitirdi.
Merhum Pilavcı; İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Şener Pilavcı, Şehmuz Pilavcı, Cankat Pilavcı, Şule Altıparmak ve Peri Şanver’in babasıydı.
Cenazesi, yarın (21 Ağustos 2025 Perşembe günü) öğle namazının ardından Beylerçelebi Camii’nden kaldırılarak Asri Mezarlık’ta toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.
Muhabir: Haber Merkezi