Toprak sanayi sektörünün duayenlerinden merhum Mustafa Hamoğlu’nun kızı, eski Klassis Otel ve Klassis Golf Sahibi, merhum Ahmet Hamoğlu, Çorum’da Atakan Toprak Sanayi ve Lila İşletmeleri Kurucusu, merhum Ömer Hamoğlu ve Selma Hamoğlu’nun kardeşleri, Aydın Hamoğlu ve Leyla Hamoğlu’nun ablaları, Çağlar Pepe ve Onur Pepe’nin anneleri olan Hatice Hamoğlu’nun cenazesi, yarın Silivri Piri Mehmet Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.