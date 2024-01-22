Emeklilerin açlık sınırı altında bir maaşa mahkûm edilmesinin asla kabul edilemeyeceğini belirten Ergün, “Ülkemizin durumu ortadadır, süslü sözlerle, yandaş basın ve medyanın aracılığı ile oluşturulan pembe tablolarla bu gerçekler asla örtülemez” dedi

Hükümet ve yandaşı kadroların iflas ettiğini ve bu iflasın kokteyl partileri düzenleyerek saklanamayacağını kaydeden Ergün, “Açlık sınırı altında inim inim inleyen, ev kirasını dahi ödeyemeyecek durumdaki emeklimiz yok sayıldı. Millet uzay dolmuşuna bakarken arka planda 6 milyon metrekare orman alanı imara açıldı, 50 milyon dolara tank palet fabrikasını satanlar 55 milyon dolara uzaya bilet aldı. Dağda asker, şehirde depremzede çadırda iken Muğla'daki saraya 725 milyon TL, Bitlis'tekine ise 1 milyar 219 milyon TL harcandı. Saray sefası sürmek için emeklinin 2008’deki kök maaşını %70’den ,% 30’a düşürdüler ve sistemli şekilde hak gaspı yaptılar. Maalesef halkımız da bu durumu bilmeden alkışladı oyu ile destekledi” ifadelerini kullandı.

“HALK TEDBİR ALMALI”

Şiddetle uyaran, imkânlar asfalta ve betona gömülürken, “gün gelecek asfalt ve betonun yenmediğini anlayacaksınız” diyen Saadet Partililer ve Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun iktidar yandaşlarının kışkırtmaları üzerine dışlandığını anımsatan Ergün, “Zaman bizi haklı çıkarmıştır, çiftçi esnaf emekli açlık sınırındadır, memur ise sallantıdadır. Değerli halkımıza yaklaşan yerel seçim son fırsattır. Bu seçim iktidarın son seçimidir, dertleri hizmet değil son genel seçimdeki çöküşün açığa çıkmamasıdır, bu seçimde de düşüş yaşarlarsa genel seçim tartışmalara açılır, iktidarın korkusu da tamda budur, yerel seçimden sonra 4 sene seçim yoktur, halk bir tedbir almaz ise maalesef 80 milyon, emeklinin durumuna düşecektir” dedi.

“MİLLETİMİZ ASLA UMUTSUZ DEĞİLDİR”

Ergün, “Bu düzen böyle gitmez, ülke resmen soyuluyor, tüm deprem bölgesinin ayağa kalkması için gereken para 105 milyar dolardır, iktidar ise depremden sonra sadece faize 130 milyar dolar ödemiştir, buna can dayanmaz, bu acı gerçekler uzay tiyatrolar ile asla örtülemez. Son olarak şunu belirtmek isterim ki Bu seçim Hayatî bir seçimdir, ya Yaşanabilir bir Türkiye için adım atacağız ya da tüm ülke toptan emekli olacağız. Milletimiz asla umutsuz değildir. Derdi derdi bilen çözer, bunu Milli Görüşçüler öncede başarmıştır, tüm milletimize hayırlı, şuurlu ve onurlu bir gelecek dileriz. Yaşanabilir bir Türkiye ve yeni bir dünya kurmak dileğiyle” diye sözlerine ekledi.