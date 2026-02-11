Çöplü Mahallesi Muhtarı Çorum Muhtarlar Derneği Kurucu Başkanı Yılmaz Kılcı’nın oğlu Mustafa ile merhum Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ’ın kızı Elif evlilik yolunda ilk adımı attı.

Hacer & Yılmaz Kılcı çiftinin İnşaat Mühendisi olan oğulları Mustafa ile Refiye & merhum Ömer Latif Akdağ çiftinin Psikolojik Danışman kızları Elif Akdağ nişanlandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da mutlu günlerinde Akdağ ve Kılcı ailesini yalnız bırakmayarak genç çiftin yüzüklerini takdı.

Başkan Aşgın, “Mustafa ile Elif kardeşimizin söz merasimlerini gerçekleştirdik. Çiftlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum, Rabb’im tamamına erdirsin” dileklerini iletti.

Muhabir: SELDA FINDIK