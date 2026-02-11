Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile görevden affını isteyen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine Akın Gürlek atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararı ile birlikte görevden affını isteyen ve af talebi kabul edilen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yerine ise Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Atamalar Anayasa’nın 104’üncü ve 106’ncı maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Adalet Bakanı olarak atanan Akın Gürlek, 1982 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi.

Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Türkiye’nin farklı bölgelerinde hakimlik görevlerinde yer aldı ve 2021 yılında birinci sınıf hakimliğe terfi etti. Gürlek, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından 2 Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Ayrıca 2 Haziran 2022'den 7 Ekim 2024'e kadar Adalet Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Gürlek, hakimlik ve savcılık görevlerini yürüttüğü dönemde aldığı kararlarla Türkiye gündeminde yer aldı.

Muhabir: Haber Merkezi