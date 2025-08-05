AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yakup Alar, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Sadece yatırım değil, güven de inşa ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“NABIZ SOKAKTA ATTIĞI İÇİN BİZ DE ORADAYIZ”

Saha çalışmaları kapsamında teşkilatlarla birlikte kentin dört bir yanını ziyaret ettiklerini belirten AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, ziyaretlerin amacını “halkın gerçek nabzını tutmak” olarak özetledi.

Yakup Alar açıklamasında, “Bazen bir parkta, bazen bir çay ocağında, kimi zaman bir mağazada, bazen de bir ev ziyaretinde ansızın hemşehrilerimizin karşısına çıkıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; bir şehrin, bir memleketin nabzı salonlarda değil, sokaklarda atar” diye konuştu.

Alar ayrıca Çorumluların gündemini ekranlar veya sosyal medya üzerinden değil, doğrudan sahada gözlemleyebileceklerini vurguladı.

“YATIRIM KADAR GÜVEN VE SAMİMİYET DE ÖNEMLİ”

AK Parti’nin yalnızca altyapı ve hizmet odaklı değil, aynı zamanda gönül siyaseti anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden Alar, “Çorum’a hem eser kazandırıyoruz, hem hizmet ediyoruz hem de gönül siyaseti yaparak vatandaşımızın dertleriyle hemhal oluyoruz. Sadece fiziki yatırımlar değil; samimiyet, muhabbet ve güven de inşa ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ziyaretlerin sadece fiziksel değil, duygusal bağ kurma aracı olduğunu belirten Yakup Alar, halkla doğrudan temasın siyasetin özü olduğuna işaret etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN MÜCADELE ANLATILIYOR”AK Parti’nin sahadaki faaliyetlerinin yalnızca hizmet anlatımıyla sınırlı kalmadığını belirten Alar, terörle mücadele konusundaki politikaların da yüz yüze görüşmelerde vatandaşlara anlatıldığını ifade etti. “Gittiğimiz her yerde terörsüz bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi anlatıyor, halkımızın merak ettiklerini, kafalarındaki tereddütleri açıklığa kavuşturmaya gayret ediyoruz” açıklamasında bulundu.AK Parti İl Başkanı Alar, saha ziyaretlerinin artarak süreceğini belirterek, Çorum halkının desteğiyle “Türkiye Yüzyılı” vizyonuna kararlılıkla yürüdüklerini söyledi.