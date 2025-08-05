İl Başkanı Softa, Gelecek Partisi Muğla Milletvekili ve Grup Başkanvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ tarafından TBMM Başkanlığına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verildiğini bildirdi.

Softa’nın verdiği bilgiye göre; 14 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 14-31 Temmuz tarihleri arasında 500.000 ton mısırın sıfır gümrük vergisiyle ithal edilmesine izin verildi. Softa, “İthalat yetkisinin ABD menşeli Cargill ve Bunge firmalarına verildiği ve gemilerin Sakaya Karasu ile Kocaeli Derince limanlarına yanaşacağı iddia edilmektedir. Bu karar, Türkiye’nin pek çok ilinde mısır hasadına günler kala alınmış ve yerli üreticiler açısından ciddi ekonomik kaygılara neden olmuştur” dedi.

Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Softa, Muğla Milletvekili ve Grup Başkanvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ tarafından TBMM Başkanlığına verilen soru önergesinde şu soruların sorulduğunu iletti:

“İTHALATIN SEBEBİ NEDİR?”

“-500.000 ton mısır ithalatına neden ihtiyaç duyulmuştur. İç piyasadaki stok durumu nedir?

-Bu ithalat kararının alındığı tarihte Türkiye genelinde mısır rekolte tahminleri nedir?

-Sıfır gümrük vergisiyle ithalat izni verilen şirketlere bu ayrıcalık hangi kriterlerle verilmiştir.

-İthalat izni verilmeden önce yerli üreticiyle, çiftçi örgütleriyle, ziraat odalarıyla görüşme yapılmış mıdır?

-Çiftçilerin bu ithalattan doğrudan etkilenip zarar görmemesi için herhangi bir destek programı veya telafi ödemesi planlanmakta mıdır?

-Bu ithalatın zamanlaması, Türk mısırının hasat dönemine denk gelecek şekilde mi planlanmıştır? Eğer öyleyse bu tercih neden yapılmıştır?

-Türkiye’nin kendi kendine yeterlilik oranı mısır üretiminde nedir? Bu oran ithalatı gerektirecek düzeyde yetersiz midir?”

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR