CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, il yöneticileri ve milletvekilleriyle birlikte düzenlediği basın açıklamasında, saha çalışmalarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

CHP’nin Amasya’daki saha çalışmaları İl Başkanlığı binasında yapılan açıklama ile başladı. Programa, CHP Amasya İl Başkanı İlker Küp, Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Deniz Çakır ve Merkez İlçe Başkanı Arif Ferahoğlu da katıldı.

Basın açıklamasında konuşan Tahtasız, “Türkiye'nin 81 ilinde başlattığımız saha çalışmalarıyla halkımızın sorunlarını yerinde dinleyeceğiz. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen hukuksuz süreçleri ve ülkemizin karşı karşıya kaldığı derin ekonomik ve siyasi krizleri vatandaşlarımıza anlatacağız” ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından CHP heyeti kentte esnaf ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Vatandaşların sorunlarını dinleyen CHP milletvekilleri partinin çözüm önerilerini aktardı.

Muhabir: SELDA FINDIK

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, saha çalışmaları boyunca halkla iç içe olmaya devam edeceklerini belirterek, “Bizler halktan kopmadan, onların dertlerini dinleyerek siyaset yapmaya kararlıyız. Bu çalışmalar sadece bir başlangıç” dedi.