AK Parti İl Başkanı Yakup Alar öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, üzerinde AK Parti logosu bulunan balonlar dağıtılarak barış ve birlik mesajı verildi. Ancak etkinlik, muhalefet cephesinden eleştiri aldı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “İşçimizin, çiftçimizin, işsizimizin, esnafımızın, emeklimizin yıllardır biriken sorunlarına çözüm bulamayan iktidar, sonunda çözümü balonda buldu! Ekonomik krize karşı AKP amblemli balonlar dağıtarak halkın dertlerini hafifletmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Mehmet Tahtasız, ironiyle karışık açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “Hiçbir siyasetçinin aklına gelmemiştir. En iyi ekonomik çözüm dalında Nobel Ödülü bu yıl AKP Çorum İl Başkanlığı'na verilmeli!”

Tahtasız, bu tür sembolik etkinliklerin halkın yaşadığı derin ekonomik sıkıntıların üzerini örtemeyeceğini belirterek, “Gerçek çözüm; balon değil, üretimdir, istihdamdır, adil bölüşümdür” dedi.