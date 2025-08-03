Şu günlerde nerede bir kaç CHP'li görseniz; gündem hiç kuşkusuz 13 Ağustos'ta başlayacak mahalle delege seçimleri üzerine görüş alışverişi üzerine yapılan istişareler denk geliyor.

CHP’de siyasetin kalbinin attığı önemli mekanlardan biri olan Şilem Kıraathanesi de özellikle akşam saatlerinde biraraya gelen partililerin yoğun şekilde sohbet ettiği gözlemleniyor.

Mahalle Delege Seçimleri için üye listelerinin askıya çıkmasının ardından daha önceki dönemlerde İl ve Merkez İlçe Başkanlığı görevinde bulunan isimlerin de katıldığı sohbetlerde konu yeni dönem oluyor.

Bu kapsamda CHP'de bir kaç kez İl Başkanlığı yapan Gürsel Yıldırım, 2018-2020 yıllarında İl Başkanlığı yapan Hasan Eray Tüfekçi, önceki dönem Merkez İlçe Başkanları İsmail Kalender, Ulaş Tokgöz, CHP Gençlik Kolları eski İl Başkanı ve Belediye Meclisi Üyesi Onur Topkül, partinin çeşitli kademelerinde Belediye Meclis Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Uysal Bekar, ve mekanın sahiplerinden, aynı zamanda delege seçimlerinde bir çok buluşmaya evsahipliği yapan Nesimi Özkubat da biraraya gelerek sohbet etti.

CHP buluşmaların bir diğer adresi de Yavruturna Mahallesi Muhtarlığı yanındaki Köfteci Zafer oluyor. Burada biraraya gelen CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, İl Genel Grup Başkanvekili Veli Uysal, Belediye Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz; Güngör Atak, Bahçelievler Mahallesi 1. Azası Duran Kececi burada hasbihal etti.