CHP Merkez İlçe Başkan Yardımcısı olan iş insanı Resul Yiğitoğlu, Eylül ayında yapılması beklenen Merkez İlçe Başkanlığı kongresi öncesi adaylığını resmen açıkladı.

Mevcut başkan Utku Ulaş Taşar’ın yeniden aday olmayacağını duyurmasının ardından açıklama yapan Resul Yiğitoğlu, başkanlık yarışı için adaylığını açıklayan ilk isim oldu.

CHP Genel Merkezi’nin il ve ilçe kongrelerinin yenilenmesine dair aldığı karar uyarınca Çorum Örgütü'nde de yeni bir dönemin kapısını aralanmış oldu.

Çorum Merkez İlçe’de yaklaşık 9 bin üyesi bulunan CHP’nin Eylül ayında yapılması planlanan Merkez İlçe Kongresi öncesi 15 mahalle ve 198 köyden toplam 400 delegenin seçimi yapılacak. Ayrıca mevcut merkez ilçe yönetiminde yer alan 17 kişi ise doğal delege statüsünde oy kullanacak. Böylece 417 delege, yeni Merkez İlçe Başkanını belirlemek üzere Eylül ayı içerisinde toplanacak kongrede sandık başına gidecek.

Resul Yiğitoğlu’nun adaylığını açıklamasının ardından gözler hem delege seçimlerine hem de diğer çıkabilecek muhtemel adaylara çevrilmiş durumda.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR