CHP'de önceki dönemde görev yapmış il başkanları, önceki gün akşam saatlerinde Mahsuni Şerif Parkı'nda çay sohbetinde bir araya geldi.

Önceki dönem İl Başkanları'ndan Gazi Özkubat, Cengiz Atlas, Gürsel Yıldırım, Osman Samsunlu, Veli Yalçınkaya, Yıldız Bek, Hasan Eray Tüfekçi ve Ümit Er çay sohbetinde bir araya gelerek, önümüzdeki günlerde başlayacak olan mahalle delege seçimleri, Eylül ayında yapılacak Merkez İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı seçimleri üzerine görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi.

Yaklaşık bir saati aşkın devam eden CHP'li başkanların çay sohbetinde istişare edilen konuların önümüzdeki sürece ne gibi katkı vereceği merakla bekleniyor.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR