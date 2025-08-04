Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, “Bu millet artık balonla değil, gerçekle ilgileniyor. Elinizdeki balonlarla çocukları bile kandıramazsınız” sözleriyle AK Parti’ye yüklendi.

AK Parti İl Başkanı Alar’ın parklarda balon dağıtarak “Terörsüz Türkiye” mesajı vermesini değerlendiren Yıldız, “Bu millet artık balonla değil, gerçekle ilgileniyor. Elinizdeki balonlarla çocukları bile kandıramazsınız” sözleriyle AK Parti’ye yüklendi.

Parklarında balon dağıtarak “Terörsüz Türkiye” sürecini anlatmaya çalışmak, İYİ Parti’ye göre iktidarın halkla bağının ne denli koptuğunu açıkça gösteriyor. İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, yaptığı açıklamada, “Sayın Alar, elinizdeki balonlara bakarak bu milletin hafızasını unutturacağınızı sanıyorsanız, büyük bir yanılgı içindesiniz. Milletin zihninde hâlâ çözüm sürecinde okutulan mektuplar, Habur’dan içeri alınan teröristler ve Oslo masaları tazeliğini koruyor” ifadelerini kullandı.

“PARKTA BALON DEĞİL, ADALET DAĞITILMALI”

Erkan Yıldız açıklamasının devamında, iktidarın ciddi meselelere karşı takındığı yüzeysel tutuma sert tepki gösterdi: “Terörle mücadele balonla mı yapılır Sayın Alar? Bu millet, şehit verdi, evlat acısı yaşadı. Siz şimdi çıkmışsınız, parkta balon dağıtarak hamaset yapıyorsunuz. Çorum halkı adalet bekliyor, ekonomi bekliyor, gençler iş bekliyor. Siz ise göz boyamakla meşgulsünüz.”

“CİDDİYETSİZLİK, SİYASİ MESAJ HALİNE GELDİ”

İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, açıklamasında AK Parti’nin halkla iletişim biçiminin her geçen gün daha da uzaklaştığını vurgulayarak, “Bugün balonla süreci anlatanlar, yarın milletin karşısına maskeyle mi çıkacak? Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Terörle mücadelenin propagandası parklarda çocuklara balon vererek mi yapılır? Bu millet, hangi örgütün ne zaman muhatap alındığını unutmadı. Bugün elinde balonla gezenlerin temsil ettiği şey, kararlılık değil, ciddiyetsizliktir” dedi.

“BEBEK KATİLİNE MEKTUP OKUTANLAR TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DEN SÖZ EDEMEZ”

Erkan Yıldız, açıklamasında çözüm süreci dönemine açık göndermede bulunarak şunları söyledi: “Eğer gerçekten geçmişi anlatmak istiyorsanız, o balonlara bebek katili Abdullah Öcalan’ın mektubunu bastırın da, bu millet size bir kez daha o günleri hatırlatsın. Terörle mücadelede samimi olsaydınız, bugün milletin aklıyla oynamazdınız. AK Parti’nin bugünkü hamlesi, geçmişte izlediği teslimiyetçi politikaları örtme girişimidir.”

Muhabir: Haber Merkezi

“GÖSTERMELİK ETKİNLİKLERLE DEĞİL, ŞEFFAF HESAP VEREREK KONUŞUN”İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, AK Parti’nin halka yönelik bu tür etkinliklerle hesap vermekten kaçındığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: “Terörsüz Türkiye anlatımı yapacaksanız, önce milletin gözünün içine bakarak şunları açıklayın: Oslo’da ne görüştünüz, Habur’dan giren teröristlere neden kırmızı halı serildi, o mektupları kim yazdı, kim okuttu? Bu halkın sormaya hakkı var ve bu sorulara verecek cevabınız yoksa, elinizdeki balonları alıp parktan çıkın.”“ÇORUMLULAR İCRAAT İSTİYOR”Açıklamanın sonunda Erkan Yıldız, Çorum halkının gündeminin çok daha ciddi olduğunu vurgulayarak şu sözlerle noktaladı: “Vatandaşın evine et girmiyor, çiftçi mazot alamıyor, gençler umutsuz. Ama siz, sorunlara balonla çözüm arıyorsunuz. Çorum halkı artık bu akıl dışı gösterilere itibar etmeyecek. Gerçek icraatlar görmek istiyoruz, propaganda değil.”