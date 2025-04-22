Bağcılar 61. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, kaldırım üzerindeki bir ağacın ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirterek önlem alınmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre, özellikle rüzgârlı ya da yağmurlu havalarda ağacın elektrik tellerine temas eden dalları nedeniyle elektrik akımı oluşuyor. Bu durum hem yoldan geçen yayalar hem de çevre esnafı için ciddi bir can güvenliği riski taşıyor.

Bir mahalle sakini, "İlla birinin çarpılması ya da hayatını kaybetmesi mi gerekiyor? Herkes korku içinde yürüyor bu sokaktan" diyerek tepkisini dile getirdi.

Bölge sakinleri, olası bir kazanın önüne geçilmesi için acil müdahale bekliyor.